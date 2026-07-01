Informations pratiques

Saint-Saëns

Plonger dans les arbres

Saint-Saëns Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 15:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Pelouse derrière le Complexe de la varenne. Spectacle de la compagnie Exuvie cette performance à la frontière entre cirque et médiation tente de faire cohabiter différentes pratiques et visions des arbres et du bois avec poésie et sobriété au travers d’une expérience artistique sensible. .

Saint-Saëns 76680 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 34 51 19

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English : Plonger dans les arbres

L’événement Plonger dans les arbres Saint-Saëns a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme Bray Eawy