Plonger dans les arbres Saint-Saëns
dimanche 19 juillet 2026 · Saint-Saëns
Informations pratiques
Saint-Saëns
Plonger dans les arbres
Saint-Saëns Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 15:00:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Pelouse derrière le Complexe de la varenne. Spectacle de la compagnie Exuvie cette performance à la frontière entre cirque et médiation tente de faire cohabiter différentes pratiques et visions des arbres et du bois avec poésie et sobriété au travers d’une expérience artistique sensible. .
Saint-Saëns 76680 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 34 51 19
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English : Plonger dans les arbres
L’événement Plonger dans les arbres Saint-Saëns a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme Bray Eawy
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