PLUME – L’ENVOLÉE CIRQUE, Cirque-Théâtre d’Elbeuf, Elbeuf

Informations pratiques

PLUME – L’ENVOLÉE CIRQUE 13 – 15 novembre Cirque-Théâtre d’Elbeuf Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-13T20:30:00+01:00 – 2026-11-13T21:40:00+01:00

Fin : 2026-11-15T15:00:00+01:00 – 2026-11-15T16:10:00+01:00

Plume, c’est un hommage à tout un monde de cirques ! Pauline Barboux est une enfant de la balle, fière représentante d’une troisième génération d’artistes acrobates, voltigeur·ses, musicien·nes, et même chef d’orchestre. Elle défend une écriture circulaire qui cherche à provoquer l’envolée des imaginaires grâce à des dispositifs agrès inventifs qu’elle rêve et conçoit dans des pistographies* singulières. Avec sa nouvelle création, elle invite le public à plonger dans des souvenirs et des sensations de spectacles, sous un chapiteau installé dans le Cirque-Théâtre, lui aussi haut lieu de mémoire… Chacun.e se retrouve au plus près d’une piste pensée comme un cœur vibrant et en mutation, d’où tout peut (re)jaillir. À travers la pratique d’agrès ancestraux réincarnés (marche au plafond, suspension capillaire, fil souple, lancer de couteaux) et d’inventions nouvelles propices aux surprises scéniques, l’acrobate aérienne entame une fabuleuse mue qui convoque des figures universelles du cirque. Sous la toile, elle oscille entre puissance et douceur, accompagnée par deux comparses musiciens (percussions, piano, violon alto et bande sonore électro-acoustique) dont les notes épousent son rapport à l’apesanteur, au vertige, à l’instant. Une ingénieuse machine à remonter le temps, tourbillonnante, visuelle et sensible.

*pistographie : équivalent de la scénographie, pour la piste de cirque

Tandis que Pauline Barboux nous dévoile les avant-premières de sa nouvelle création aérienne, Plume, DJ’ITANE ambiance la scène avec sa musique flamenco et son jazz manouche. À la sortie du chapiteau de L’Envolée Cirque, on est invité à swinguer sous les lampions ! Dans un mix joyeux et festif, DJ’ITANE mêle musiques tziganes, fanfares de l’est, rythmes électros et boule de cristal. Elle sortira sûrement sa guitare pour entonner quelques morceaux gitans de sa belle voix rocailleuse… On peut aussi juste profiter de la musique et de l’atmosphère avec une vue inédite sur le Cirque-Théâtre ! Le bar du Cirque-Théâtre entre lui aussi en scène avec un menu spécial Nuit du Cirque. Pensez à réserver pour dîner. Et le dimanche midi, avant spectacle, venez bruncher ! Bar ouvert 1h avant et après spectacle le vendredi et le samedi et à partir de 13h le dimanche. Repas et brunch sont servis sur la scène du Cirque-Théâtre / tarif : 9 €.

Sur réservation dans la limite des disponibilités

Cirque-Théâtre d’Elbeuf 2 Rue Augustin Henry, 76500 Elbeuf Elbeuf 76500 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.legilog.fr/elbeuf/?spec_code=PLUME »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@cirquetheatre.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 35 13 10 50 »}]

IMAGINAIRES CIRCASSIENS • SOUS CHAPITEAU SUR LA PISTE DU CIRQUE-THÉÂTRE 1H10 / TOUT PUBLIC DÈS 4 ANS / TARIF NORMAL 5 > 19 €