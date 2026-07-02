Plume, Salle du Manège, Genève
dimanche 14 mars 2027 · Salle du Manège · Genève
Informations pratiques
Plume Dimanche 14 mars 2027, 11h00, 16h00 Salle du Manège
Dès 8.-
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-03-14T11:00:00+01:00 – 2027-03-14T11:45:00+01:00
Fin : 2027-03-14T16:00:00+01:00 – 2027-03-14T16:45:00+01:00
Plume a des rêves plein la tête. Un jour, en observant un merle chanter à sa fenêtre, elle s’endort et se retrouve changée en oiseau. Dans ce monde imaginaire, elle part à l’aventure et découvre en elle la force de réaliser son souhait le plus cher : devenir une artiste.
Dès 4 ans
Salle du Manège Route de Chancy 127, 1213 Onex Genève 1213 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/famille/plume/c0c822c0-fddc-42bc-acb7-955e10610ee5/events/392450 »}]
Ce conte musical vise à faire découvrir l’opéra aux enfants par l’intermédiaire des plus grands airs de Mozart.
DR
À voir aussi à Genève
- «Spécial été» : un objet, un son, une histoire : à la rencontre de Bisha, la chèvre bleue, Bibliothèque du musée d’Ethnographie de Genève (MEG), Genève 2 juillet 2026
- Festival Les Arts de rue, Place de Graveson, Genève 2 juillet 2026
- Urban Training, Mairie de Lancy, Genève 2 juillet 2026
- Cours de Stretching, Musée d’art et d’histoire, Genève 2 juillet 2026
- Eté au jardin Portraits croisés une comédie VUSICALE, Temple de Plan-les-Ouates, Genève 2 juillet 2026