Plume, Salle du Manège, Genève

Informations pratiques

Plume Dimanche 14 mars 2027, 11h00, 16h00 Salle du Manège

Dès 8.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-14T11:00:00+01:00 – 2027-03-14T11:45:00+01:00

Fin : 2027-03-14T16:00:00+01:00 – 2027-03-14T16:45:00+01:00

Plume a des rêves plein la tête. Un jour, en observant un merle chanter à sa fenêtre, elle s’endort et se retrouve changée en oiseau. Dans ce monde imaginaire, elle part à l’aventure et découvre en elle la force de réaliser son souhait le plus cher : devenir une artiste.

Dès 4 ans

Salle du Manège Route de Chancy 127, 1213 Onex Genève 1213 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/famille/plume/c0c822c0-fddc-42bc-acb7-955e10610ee5/events/392450 »}]

Ce conte musical vise à faire découvrir l’opéra aux enfants par l’intermédiaire des plus grands airs de Mozart.

DR