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Plume, Salle du Manège, Genève

dimanche 14 mars 2027 · Salle du Manège · Genève

Plume, Salle du Manège, Genève

Informations pratiques

Début
dimanche 14 mars 2027
Fin
dimanche 14 mars 2027
Lieu
Salle du Manège
Adresse
Route de Chancy 127, 1213 Onex
Ville
1213 Genève
Tarif
Dès 8.-

Plume Dimanche 14 mars 2027, 11h00, 16h00 Salle du Manège

Dès 8.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-03-14T11:00:00+01:00 – 2027-03-14T11:45:00+01:00
Fin : 2027-03-14T16:00:00+01:00 – 2027-03-14T16:45:00+01:00

Plume a des rêves plein la tête. Un jour, en observant un merle chanter à sa fenêtre, elle s’endort et se retrouve changée en oiseau. Dans ce monde imaginaire, elle part à l’aventure et découvre en elle la force de réaliser son souhait le plus cher : devenir une artiste.

Dès 4 ans

Salle du Manège Route de Chancy 127, 1213 Onex Genève 1213 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/famille/plume/c0c822c0-fddc-42bc-acb7-955e10610ee5/events/392450 »}]
Ce conte musical vise à faire découvrir l’opéra aux enfants par l’intermédiaire des plus grands airs de Mozart.

DR

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