Pnp&P en concert Tremargad’Kafe, Le bourg Trémargat

Trémargat

Pnp&P en concert

Tremargad’Kafe, Le bourg 1 Route du Lavoir Trémargat Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Trio de musique hybride, formé de deux humains et d’une colonie de machines !

Les éléments de batterie, la voix et la guitare électrique côtoient les synthétiseurs analogiques, les boites à rythmes ainsi que des effets en tous genres. La formation offre un son oscillant entre lourdeur de la techno et liberté du jeu live, le tout sur fond de poésie absurde et revendicatrice.

Principalement inspiré par les sonorités du DUB, le trio ne s’interdit à peu près rien d’autre que la résignation face au grand capital.

C’est pourquoi on retrouve aussi des accents de garage punk et de rock psychédélique !

Org. La Pépie .

Tremargad’Kafe, Le bourg 1 Route du Lavoir Trémargat 22110 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Pnp&P en concert Trémargat a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme du Kreiz Breizh