POC à POC-Compagnie PENSEE SAUVAGE Centre culturel de la Maison du Savoir Saint-Laurent-de-Neste
POC à POC-Compagnie PENSEE SAUVAGE Centre culturel de la Maison du Savoir Saint-Laurent-de-Neste lundi 2 novembre 2026.
Saint-Laurent-de-Neste
POC à POC-Compagnie PENSEE SAUVAGE
Centre culturel de la Maison du Savoir 4 bis avenue des châtaigniers Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-02
fin : 2026-11-06
Date(s) :
2026-11-02
La Maison du Savoir accompagne les compagnies artistiques tout au long de leur processus de création en leur proposant des résidences, un soutien technique et des regards artistiques.
Camille Chabert a créé la compagnie Pensée Sauvage et développe actuellement son premier spectacle, Poc à Doc. La Maison du Savoir est heureuse de l’accueillir pour un laboratoire d’expérimentation autour des matières et de la scénographie de cette création destinée au jeune public.
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Centre culturel de la Maison du Savoir 4 bis avenue des châtaigniers Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie
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English :
La Maison du Savoir supports arts companies throughout their creative process by offering residencies, technical support, and artistic guidance.
Camille Chabert founded the company Pensée Sauvage and is currently developing her first show, Poc’ Doc. La Maison du Savoir is pleased to welcome her for an experimental workshop focused on the materials and set design for this production aimed at young audiences.
L’événement POC à POC-Compagnie PENSEE SAUVAGE Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2026-06-16 par OT de Neste-Barousse|CDT65
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