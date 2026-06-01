POCHETTE SURPRISE, La Paillette, Rennes

POCHETTE SURPRISE Dimanche 14 juin, 17h00 La Paillette Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T17:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T17:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

Pour cette dernière lecture publique de la saison, les lecteur·trice·s de l’atelier Lecture à voix haute de La Paillette vous invitent à venir écouter en famille ou entre ami·e·s le texte d’un·e auteur·trice « surprise » autour des écritures ultramarines.

La Paillette 2 rue du Pré de Bris Rennes 35000 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « http://la-paillette.net »}]

Pour cette dernière lecture publique de la saison, les lecteur·trice·s de l’atelier vous invitent à venir écouter le texte d’un·e auteur·trice « surprise » autour des écritures ultramarines. spectacle théâtre

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