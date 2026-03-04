Pode Ser / C’est toi qu’on adore / Bouffées – Cie Leïla Ka – Saison Onyx, ONYX, Saint-Herblain

Pode Ser / C’est toi qu’on adore / Bouffées – Cie Leïla Ka – Saison Onyx Dimanche 15 mars, 17h00 ONYX Loire-Atlantique

5 € à 20 €

Début : 2026-03-15T17:00:00+01:00 – 2026-03-15T18:00:00+01:00

Fin : 2026-03-15T17:00:00+01:00 – 2026-03-15T18:00:00+01:00

Triptyque chorégraphique et percutant

Véritable prodige de la scène chorégraphique actuelle, Leïla Ka impose sur scène une énergie percutante qui vise juste et touche droit au cœur. Précise, pressée et dramatique, sa danse est nourrie d’influences contemporaines, urbaines et théâtrales. Elle présente ici trois pièces courtes et puissantes, un triptyque qui témoigne de nos désordres intérieurs et de la difficulté d’être soi.

Bouffées est une pièce saisissante aux prises avec le chagrin. Pieds ancrés au sol et vêtues de robes aux motifs fleuris, cinq interprètes enchainent des gestes nerveux et précis. Un duo haletant C’est toi qu’on adore comme un cri d’espoir où le corps exulte ce qu’il a de plus cher, sa pulsion de vie. Et enfin Pode Ser, solo maintes fois primé, est une quête d’identité. Une danse à la fois guerrière et romantique, pleine de fureur de vivre !

Chorégraphie : Leïla Ka

Pode Ser – Interprétation : Mariana Faria

C’est toi qu’on adore – Interprétation : Salomé Moro et Inès Lopez

Bouffées – Interprètes en alternance : Océane Crouzier, Jade Logmo, Aïda Ben Hassine, Salomé Moro, Mariana Faria, Inès Lopez

Durée : 1h

Tout public à partir de 11 ans

ONYX 1 Place Océane, Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Solvardière Loire-Atlantique Pays de la Loire

Danse

Bouffées – Cie Leïla Ka © Duy-Laurent Tran