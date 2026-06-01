Poésie au manoir Les Monts d’Andaine
Poésie au manoir Les Monts d’Andaine dimanche 21 juin 2026.
Les Monts d’Andaine
Poésie au manoir
manoir de saint maurice du désert Les Monts d’Andaine Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 14:30:00
fin : 2026-06-21 17:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Découverte du manoir
Lectures poétiques
Goûter
L’objectif est de récolter des fonds au profit de l’ARSLA, maladie qui soutient la recherche sur la maladie de Charcot .
manoir de saint maurice du désert Les Monts d’Andaine 61600 Orne Normandie +33 6 45 84 10 34 dm.clerembaux@wanadoo.fr
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English : Poésie au manoir
L’événement Poésie au manoir Les Monts d’Andaine a été mis à jour le 2026-06-11 par Flers agglo
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