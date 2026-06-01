Poésie au manoir Les Monts d’Andaine dimanche 21 juin 2026.

Les Monts d’Andaine

Poésie au manoir

manoir de saint maurice du désert Les Monts d’Andaine Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 14:30:00

fin : 2026-06-21 17:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Découverte du manoir

Lectures poétiques

Goûter

L’objectif est de récolter des fonds au profit de l’ARSLA, maladie qui soutient la recherche sur la maladie de Charcot .

manoir de saint maurice du désert Les Monts d’Andaine 61600 Orne Normandie +33 6 45 84 10 34 dm.clerembaux@wanadoo.fr

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English : Poésie au manoir

L’événement Poésie au manoir Les Monts d’Andaine a été mis à jour le 2026-06-11 par Flers agglo