Poésie et Chocolat Hôtel-Dieu de Louhans-Châteaurenaud Louhans
Poésie et Chocolat Hôtel-Dieu de Louhans-Châteaurenaud Louhans jeudi 28 mai 2026.
Louhans
Poésie et Chocolat
Hôtel-Dieu de Louhans-Châteaurenaud 3, Rue du Capitaine Vic Louhans Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 20:00:00
fin : 2026-05-28
Date(s) :
2026-05-28
Une soirée placée sous le signe des mots, de la musique et de la gourmandise.
Nous vous invitons à partager un moment chaleureux autour de la poésie et du chocolat. Chacun pourra venir lire ses propres textes, faire découvrir un poème qu’il aime, ou simplement écouter et profiter de l’ambiance.
Au programme
lectures de poèmes libres ;
découverte d’auteurs et de textes inspirants ;
animation musicale tout au long de la soirée ;
dégustation de chocolat et douceurs gourmandes.
Que vous soyez passionné de poésie, amateur de belles voix ou simplement curieux de vivre un moment convivial, cette soirée est ouverte à tous. .
Hôtel-Dieu de Louhans-Châteaurenaud 3, Rue du Capitaine Vic Louhans 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 35 11 83 phil.nicolas@wanadoo.fr
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English : Poésie et Chocolat
L’événement Poésie et Chocolat Louhans a été mis à jour le 2026-05-09 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II
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