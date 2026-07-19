AGENDA · Bulat-Pestivien
Poésie musicale Ch’ty Coz Bulat-Pestivien
dimanche 19 juillet 2026 · Ch'ty Coz · Bulat-Pestivien
Informations pratiques
Bulat-Pestivien
Poésie musicale
Ch’ty Coz 1 Lieu-dit Plassen Ar Skol Bulat-Pestivien Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 17:00:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Patrick Molard (cornemuse écossaise) et Véronique Bourjot (chant, poésie) vous proposent un moment entre musique et poésie. Prix libre. .
Ch’ty Coz 1 Lieu-dit Plassen Ar Skol Bulat-Pestivien 22160 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 45 75 74
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English :
L’événement Poésie musicale Bulat-Pestivien a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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