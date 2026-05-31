Poète x Batteur, Ateliers Frappaz, Villeurbanne
Poète x Batteur, Ateliers Frappaz, Villeurbanne vendredi 19 juin 2026.
Poète x Batteur Vendredi 19 juin, 21h00 Ateliers Frappaz Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-19T21:00:00+02:00 – 2026-06-19T21:45:00+02:00
Fin : 2026-06-19T21:00:00+02:00 – 2026-06-19T21:45:00+02:00
Éric Pifeteau est batteur. Il a joué avec les Little Rabbits, French Cowboy et Philippe Katerine. Emanuel Campo est poète. Ses textes traitent du quotidien, du mal-être au travail, de notre déroutement face à l’actualité. Alors que l’un déclame, l’autre ponctue avec son beat, pour un tohu-bohu poético-convulsif.
Tout public
Ateliers Frappaz 16 Rue Docteur Frappaz
69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Grandclément Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
Éric Pifeteau est batteur. Emanuel Campo est poète. Alors que l’un déclame, l’autre ponctue avec son beat, pour un tohu-bohu poético-convulsif.
© Gregg Yodel
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