[poíēsis], 11 • Avignon, Avignon

Informations pratiques

[poíēsis] 6 – 23 juillet 11 • Avignon Vaucluse

sur réservations

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-06T11:30:00+02:00 – 2026-07-06T12:35:00+02:00

Fin : 2026-07-23T11:30:00+02:00 – 2026-07-23T12:35:00+02:00

Comment appréhender notre monde sans donner prise au désespoir ou à la résignation ? Au cœur même du public, à travers une immersion poétique éruptive, deux acteurs nous re-connectent à nous-mêmes, à l’autre et au vivant. Munis de papier, de post-it et d’une enceinte portable, ils nous entraînent dans un voyage à travers la poésie, mixant poétesses et poètes contemporain·es, éclats de poésie de toutes les époques et improvisations poétiques live. En rendant la poésie organique, ils nous font ressentir sa sensibilité, sa pulsation et sa musicalité…[poíēsis]décale nos regards et nous aide à mieux percevoir la richesse de nos identités multiples pour envisager un monde commun.

“Ce bain de poésie déploie son énergie gourmande et exaltée au cœur même des spectateur·rices avec un souci de partage évident, de communion païenne, de rendre à la langue des poètes leur oralité première, leurs vertus subversives, leur rapport à la complexité autant que leur capacité à nous relier et leur place dans la cité.[poíēsis]est une ode, habitée et terriblement incarnée, à la musicalité de la langue, à son pouvoir introspectif, à ses promesses insurrectionnelles. De la poésie enjouée et musclée qui se regarde et s’écoute avec un plaisir fou.” Sceneweb – Marie Plantin

CONCEPTION Florian Goetz, Jordan Sajous et Jérémie Sonntag

MONTAGE POÉTIQUE MIXANT poétesses et poètes vivant.e.s, éclats de poésie de toutes les époques et improvisations poétiques live.

MISE EN SCÈNE Jérémie Sonntag et Florian Goetz

DISTRIBUTION Florian Goetz et Jordan Sajous

ADMINISTRATION ET PRODUCTION Virginie Hammel et Anna Brugnacchi – le petit bureau

PRODUCTION les arpenteurs de l’invisible

COPRODUCTION le Théâtre Antoine Watteau – Nogent-sur-Marne, la Ferme de Bel Ebat – Guyancourt, le Théâtre des 2 Rives – Charenton le Pont

AVEC LE SOUTIEN de la Région Île de France

ACCUEIL EN RÉSIDENCE Les Tréteaux de France – Centre Dramatique National, le Théâtre Antoine Watteau – Nogent sur Marne, le Théâtre de Saint Maur

DURÉE 40 min + 15 min d’échanges à la suite de la représentation

PUBLICS scolaires à partir de la 4e / tout public à partir de 12 ans

LIEUX tout terrain : salles de classe, bibliothèques, médiathèques…

Les arpenteurs de l’invisible sont conventionnés par le departement du Val de Marne et artistes associés au Théâtre Antoine Watteau – Nogent-sur-Marne et au Théâtre des 2 Rives – Charenton le Pont.

Ce spectacle a obtenu le label « Sélection Printemps des Poètes »

11 • Avignon 11 • Avignon • 11 boulevard Raspail Avignon 84000 Quartier Nord Rocade Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « contact.arpenteurs@gmail.com »}]

les arpenteurs de l’invisible – Florian Goetz et Jérémie Sonntag poésie tout terrain

© Gilles Rammant