POIL NOIR PLUME NOIRE – Ladji Diallo | PAROLE !, Maison des arts vivants, Villenave-d’Ornon

Informations pratiques

POIL NOIR PLUME NOIRE – Ladji Diallo | PAROLE ! Vendredi 20 novembre, 16h00 Maison des arts vivants Gironde

Adulte : 8 € / Enfant (moins de 18 ans) : 5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-20T16:00:00+01:00 – 2026-11-20T17:00:00+01:00

Fin : 2026-11-20T16:00:00+01:00 – 2026-11-20T17:00:00+01:00

Là où tout est possible

Une hyène… noire. Un beau bélier noir. Un oiseau noir, et un garçon amoureux. Accompagné de sa guitare et de sa voix chaleureuse, Ladji Diallo est un infatigable créateur d’images et de récits du monde.

Parce que le plaisir se partage, le goûter est offert !

Jeune public – À partir de 6 ans – Durée : 50 min

Maison des arts vivants Chemin de Leysotte, 33140 Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 99 52 14 [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-villenave.mapado.com/event/784388-poil-noir-plume-noire-ladji-diallo-parole »}] La Maison des arts vivants est un espace d’expression scénique (chant, danse, théâtre, musique et bien-être) d’une surface de 1070 m2.

Elle est équipée d’un auditorium, d’un studio de musiques actuelles, de deux salles d’évolution, de bureaux et de salles de réunions. L’auditorium peut être loué aux particuliers pour des spectacles. La Maison des arts vivants accueille régulièrement des apéro-concerts organisés par le service culturel de la municipalité. La salle se situe en lieu et place d’anciennes écuries réaménagées, en plein coeur du parc Sourreil.

Conte/Musique