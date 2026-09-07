POIL NOIR PLUME NOIRE – Ladji Diallo | PAROLE !, Maison des Arts Vivants, Villenave-d’Ornon

Informations pratiques

POIL NOIR PLUME NOIRE – Ladji Diallo | PAROLE ! Samedi 21 novembre, 16h00 Maison des Arts Vivants Gironde

Adulte : 8 € / Enfant (moins de 18 ans) : 5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-21T16:00:00+01:00 – 2026-11-21T16:50:00+01:00

Fin : 2026-11-21T16:00:00+01:00 – 2026-11-21T16:50:00+01:00

Là où tout est possible

Une hyène… noire. Un beau bélier noir. Un oiseau noir, et un garçon amoureux. Accompagné de sa guitare et de sa voix chaleureuse, Ladji Diallo est un infatigable créateur d’images et de récits du monde.

Parce que le plaisir se partage, le goûter est offert !

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Jeune public – À partir de 6 ans – Durée : 50 min

Maison des Arts Vivants Parc Sourreil, chemin de Leysotte, Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-villenave.mapado.com/event/784388-poil-noir-plume-noire-ladji-diallo-parole »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 57 99 52 27 »}]

Conte / Musique spectacle conte

Léo Duquette