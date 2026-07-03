Point de vue éditer le paysage Le Bel Ordinaire/CAPBP Billère

Informations pratiques

Billère

Point de vue éditer le paysage

Le Bel Ordinaire/CAPBP Allée Montesquieu Billère Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-20 15:00:00

fin : 2027-03-20 19:00:00

Date(s) :

2027-01-20

Les étudiants du pôle image, édition et dessin de caractères* de l’Ésad Pau révèlent et décortiquent des pratiques éditoriales contemporaines sur la thématique du paysage, reflet de nos politiques, à la frontière entre ce qu’il est et ce que nous en faisons.

* Laura Challier, Ewen Dréano, Tessa Drexler, Julie Galindo, Théo Raoux, Dominga Rodriguez, Rosie Satyre et Julie Travaux accompagné·es par les enseignant.es Perrine Saint-Martin, Fernanda Sánchez-Paredes, Emmanuelle Rey et Corentin Brulé. .

Le Bel Ordinaire/CAPBP Allée Montesquieu Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 72 25 85 c.letuppe@agglo-pau.fr

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English : Point de vue éditer le paysage

L’événement Point de vue éditer le paysage Billère a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Pau