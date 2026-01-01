Point d’information Nantes solidaire ADOMA Résidence Pont du Cens Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-12 16:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

Fins de mois difficiles, dépenses imprévues…Des aides existent ! Venez échanger avec un professionnel du CCAS (Centre communal d’action sociale de la Ville de Nantes) pour vous informer sur :? les dispositifs d’aides financières? votre santé (aide à la mutuelle)? vos loisirs? votre vie quotidienne

ADOMA Résidence Pont du Cens Nantes Nord Nantes 44300

02 40 76 22 51



