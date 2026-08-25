Point d’Information Nantes Solidaire Maison de santé Nantes nord Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-15 14:30 – 16:30

Gratuit : oui Tout public

Fins de mois difficiles, dépenses imprévues…Des aides existent ! Venez échanger avec une professionnelle du CCAS (Centre communal d’action sociale de la Ville de Nantes) pour vous informer sur :? les dispositifs d’aides financières? votre santé (aide à la mutuelle)? vos loisirs? votre vie quotidienne

Maison de santé Nantes nord Nantes Nord Nantes 44300



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