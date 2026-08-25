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Point d’Information Nantes Solidaire Maison de santé Nantes nord Nantes

jeudi 15 octobre 2026 · Maison de santé Nantes nord · Nantes

Point d’Information Nantes Solidaire Maison de santé Nantes nord Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 15 octobre 2026
Fin
jeudi 15 octobre 2026
Heure de début
14:30
Lieu
Maison de santé Nantes nord
Adresse
105 rue des Renards
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-15 14:30 – 16:30
Gratuit : oui  Tout public 

Fins de mois difficiles, dépenses imprévues…Des aides existent ! Venez échanger avec une professionnelle du CCAS (Centre communal d’action sociale de la Ville de Nantes) pour vous informer sur :? les dispositifs d’aides financières? votre santé (aide à la mutuelle)? vos loisirs? votre vie quotidienne

Maison de santé Nantes nord Nantes Nord Nantes 44300


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