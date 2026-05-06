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Point d’Information Nantes Solidaire, Nantes Métropole Habitat – Agence Cartier, Nantes

Point d’Information Nantes Solidaire, Nantes Métropole Habitat – Agence Cartier, Nantes

Point d’Information Nantes Solidaire, Nantes Métropole Habitat – Agence Cartier, Nantes lundi 18 mai 2026.

Lieu : Nantes Métropole Habitat - Agence Cartier

Adresse : 7 Rue Jacques Cartier, Nantes

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : lundi 18 mai 2026

Fin : lundi 18 mai 2026

Point d’Information Nantes Solidaire Lundi 18 mai, 10h00 Nantes Métropole Habitat – Agence Cartier Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-18T10:00:00+02:00 – 2026-05-18T12:00:00+02:00
Fin : 2026-05-18T10:00:00+02:00 – 2026-05-18T12:00:00+02:00

Fins de mois difficiles, dépenses imprévues…
Des aides existent ! Venez échanger avec une professionnelle du CCAS (Centre communal d’action sociale de la Ville de Nantes) pour vous informer sur :
→ les dispositifs d’aides financières
→ votre santé (aide à la mutuelle)
→ vos loisirs
→ votre vie quotidienne

Nantes Métropole Habitat – Agence Cartier 7 Rue Jacques Cartier, Nantes Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire
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