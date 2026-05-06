Point d’Information Nantes Solidaire, Nantes Métropole Habitat – Agence Cartier, Nantes

Point d’Information Nantes Solidaire Lundi 18 mai, 10h00 Nantes Métropole Habitat – Agence Cartier Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-18T10:00:00+02:00 – 2026-05-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-18T10:00:00+02:00 – 2026-05-18T12:00:00+02:00

Fins de mois difficiles, dépenses imprévues…

Des aides existent ! Venez échanger avec une professionnelle du CCAS (Centre communal d’action sociale de la Ville de Nantes) pour vous informer sur :

→ les dispositifs d’aides financières

→ votre santé (aide à la mutuelle)

→ vos loisirs

→ votre vie quotidienne

Nantes Métropole Habitat – Agence Cartier 7 Rue Jacques Cartier, Nantes Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire

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