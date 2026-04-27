Point rencontre avec un garde-moniteur du Parc National des Pyrénées Station de Piau Engaly Aragnouet

Aragnouet

Point rencontre avec un garde-moniteur du Parc National des Pyrénées

Station de Piau Engaly PIAU ENGALY Aragnouet Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 10:00:00

fin : 2026-07-20 12:30:00

Date(s) :

2026-07-20

Equipés d’une longue-vue et installés aux abords des sentiers, les gardes-moniteurs vous invitent à partager des moments d’échanges informels et conviviaux. N’hésitez pas à vous arrêter, parler avec eux et poser sur place toutes vos questions !

Attention Annulation de dernière minute possible selon les conditions météorologiques.

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Station de Piau Engaly PIAU ENGALY Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 40 91

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English :

Equipped with spotting scopes and set up along the trails, the wardens invite you to share informal and friendly moments of exchange. Don’t hesitate to stop, chat and ask any questions you may have!

Please note: Last-minute cancellations are possible, depending on weather conditions.

L’événement Point rencontre avec un garde-moniteur du Parc National des Pyrénées Aragnouet a été mis à jour le 2026-04-27 par Parc National des Pyrénées|CDT65