Fête d’Eget village PIAU ENGALY Aragnouet

Aragnouet

Fête d’Eget village

PIAU ENGALY Eget village Aragnouet Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 19:00:00

fin : 2026-07-18 02:00:00

Date(s) :

2026-07-18

La fête de Eget Village est portée et organisée par les formidables habitants de ce charmant petit village que compte notre commune d’Aragnouet. Si vous devez participer à une fête de villages de montagne, c’est bien celle-ci qu’il faut choisir! A ne surtout pas manquer si vous êtes dans le secteur de la Haute Vallée d’Aure à cette date!!

Repas festif, bandas avec Bandalida , soirée avec Podium Skylight. Réservation repas 06 31 84 45 79

A partir de 19h30 apéritif, repas champêtre, grillades, soirée animée, chaleureuse et très festive.

Excellente ambiance assurée! riches moments conviviaux et chaleureux à partager, alors entrez dans la danse!!!

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PIAU ENGALY Eget village Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 31 84 45 79

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English :

The festival of Eget Village is carried and organized by the great inhabitants of this charming little village that counts our commune of Aragnouet. If you have to participate in a mountain village festival, this is the one to choose! Don’t miss it if you are in the Haute Vallée d’Aure area at this date!

Festive meal, bandas with Bandalida , evening with Podium Skylight. Reservation meal: 06 31 84 45 79

From 19:30 aperitif, country meal, grills, animated evening, warm and very festive.

Excellent atmosphere assured! rich convivial and warm moments to share, then enter the dance!

L’événement Fête d’Eget village Aragnouet a été mis à jour le 2026-04-08 par OT de Piau-Engaly|CDT65