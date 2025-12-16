Pointe du Raz Ladies Classic Plouhinec

Pointe du Raz Ladies Classic

Rue Jean Guilliou Plouhinec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 13:00:00

fin : 2026-09-06 17:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Compétition internationale de cyclisme féminin (UCI PRO SERIES) au départ de la Pointe du Raz vers le circuit d’arrivée de Plouhinec (autour de la plage de Gwendrez et des sites archéologiques de Menez Dregan). Le parcours emprunte les plus belles routes et chemins du Cap-Sizun. .

Rue Jean Guilliou Plouhinec 29780 Finistère Bretagne +33 6 62 51 78 41

