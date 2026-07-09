Informations pratiques

Saint-Denis-d’Oléron

Points d’observation des oiseaux Semaine de la Migration avec la LPO

Lieux exacts en description Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-28 15:30:00

fin : 2026-09-30 17:00:00

Date(s) :

2026-09-28 2026-09-29 2026-09-30 2026-10-02 2026-10-03 2026-10-04

A l’occasion du 3ème Festival de la Migration qui aura lieu à Saint-Denis d’Oléron du 28 septembre au 4 octobre, rejoignez les bénévoles de la Ligue de Protection des Oiseaux pour des sorties à l’observation des oiseaux.

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Lieux exacts en description Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine groupe.oleron@lpo.fr

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English : Bird-Watching Spots Migration Week with the LPO

To celebrate the 3%E8th Migration Festival, which will take place in %E0 Saint-Denis d’Ol%E9ron from September 28 to October 4, join the b%E9n%Evoles volunteers from the League for the Protection of Birds for some bird-watching outings.

L’événement Points d’observation des oiseaux Semaine de la Migration avec la LPO Saint-Denis-d’Oléron a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes