Points paroles, Musée des beaux-arts – Marseille, Marseille

Points paroles Samedi 23 mai, 19h30 Musée des beaux-arts – Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Points paroles ponctuels assurés par les médiatrices culturelles au sein du parcours des collections permanentes autour des thématiques :

– Mare Nostrum découvrir les chefs d’oeuvres des collections du musée inspirés de la Méditerranée.

– Itinéraire de la peste de 1720 : période de la peste noire à Marseille grâce aux oeuvres de Michel Serre.

– Les artistes phares du XVIIIe siècle tels que Françoise Duparc, Michel Dandré-Bardon, Elisabeth Vigiée-Le-brun, Joseph Vernet et bien d’autres.

Musée des beaux-arts – Marseille Palais Longchamp 13004 Marseille Marseille 13004 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 (0) 4 91 14 59 30 https://musees.marseille.fr/musee-des-beaux-arts-mba Musée visites et conférences autour d’œuvres d’art collection XVIe – XVIIe – XVIIIe et XXe siècles La construction du Palais dont le but était l’illustration de l’arrivée des eaux de la Durance, commença en 1862 sur les plans de l’architecte Henry Espérandieu. TRAM 2 BLANCARDE – Métro 5 avenue Longchamp

Points paroles ponctuels assurés par les médiatrices culturelles au sein du parcours des collections permanentes autour des thématiques :

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