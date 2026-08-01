Poïpoï Folyó Église des Vignes, 105 Chem. de l’Église Puch-d’Agenais
vendredi 14 août 2026 · Église des Vignes, 105 Chem. de l'Église · Puch-d'Agenais
Informations pratiques
Puch-d’Agenais
Poïpoï Folyó
Église des Vignes, 105 Chem. de l’Église Eglise de Vignes Puch-d’Agenais Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 14:00:00
fin : 2026-09-06 19:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Une exposition pour cultiver l’amitié avec les rivières
14 août 6 septembre
à Puch d’agenais
Avec les œuvres de
Christophe Clottes
Anna Consonni
Krisztina Erdei
Daniella Grinberg
Kristof Guez
Robert Filliou et Joachim Pfeufer
Véronique Lamare
Vernissage vendredi 14 août à 18h en présence des artistes avec un concert-performance de Louis Morgan.
Visites vendredis, samedis et dimanches de 14h à 19h.
Poïpoï Folyó est un projet de coopération franco-hongroise porté par le Belvédère, qui associe les arts et les sciences autour d’une réflexion commune sur le lien d’amitié entre les habitants et leurs rivières.
Les œuvres exposées prennent des formes multiples photographie, création sonore, vidéo, performance, dessin. .
Église des Vignes, 105 Chem. de l’Église Eglise de Vignes Puch-d’Agenais 47160 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 062110577
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English : Poïpoï Folyó
L’événement Poïpoï Folyó Puch-d’Agenais a été mis à jour le 2026-08-07 par OT du Confluent et des Coteaux de Prayssas
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