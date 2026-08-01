Poïpoï Folyó Église des Vignes, 105 Chem. de l’Église Puch-d’Agenais

Informations pratiques

Puch-d’Agenais

Poïpoï Folyó

Église des Vignes, 105 Chem. de l’Église Eglise de Vignes Puch-d’Agenais Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 14:00:00

fin : 2026-09-06 19:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Une exposition pour cultiver l’amitié avec les rivières

14 août 6 septembre

à Puch d’agenais

Avec les œuvres de

Christophe Clottes

Anna Consonni

Krisztina Erdei

Daniella Grinberg

Kristof Guez

Robert Filliou et Joachim Pfeufer

Véronique Lamare

Vernissage vendredi 14 août à 18h en présence des artistes avec un concert-performance de Louis Morgan.

Visites vendredis, samedis et dimanches de 14h à 19h.

Poïpoï Folyó est un projet de coopération franco-hongroise porté par le Belvédère, qui associe les arts et les sciences autour d’une réflexion commune sur le lien d’amitié entre les habitants et leurs rivières.

Les œuvres exposées prennent des formes multiples photographie, création sonore, vidéo, performance, dessin. .

Église des Vignes, 105 Chem. de l’Église Eglise de Vignes Puch-d’Agenais 47160 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 062110577

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English : Poïpoï Folyó

L’événement Poïpoï Folyó Puch-d’Agenais a été mis à jour le 2026-08-07 par OT du Confluent et des Coteaux de Prayssas