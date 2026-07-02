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Poisson d’avril, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux

jeudi 1 avril 2027 · Auditorium de Bordeaux · Bordeaux

Poisson d’avril, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Début
jeudi 1 avril 2027
Fin
jeudi 1 avril 2027
Lieu
Auditorium de Bordeaux
Adresse
8 - 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde

Poisson d’avril Jeudi 1 avril 2027, 20h00 Auditorium de Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-04-01T20:00:00+02:00 – 2027-04-01T21:30:00+02:00
Fin : 2027-04-01T20:00:00+02:00 – 2027-04-01T21:30:00+02:00

Orchestre
Cessons de noyer le poisson : oui, les musiciens classiques ont de l’humour ! Pour le prouver, le facétieux Simon Proust, aux côtés de l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine, a troqué sa baguette pour une canne à pêche, puisant dans un répertoire fleuve quelques pépites drolatiques et malicieuses. Soyez sans crainte, le programme ne vous sera pas accroché dans le dos, il vous sera d’ailleurs gardé comme une surprise. Mais une chose est sûre, en ce 1er avril : le public sera comme un poisson dans l’eau !

Séance détente
Séance détente : Lors des séances détente, l’Opéra met à disposition des documents présentant les spectacles rédigés en FALC (Facile à lire et à comprendre), pour garantir un accueil adapté à tous.

Autour du concert
Vendredi 2 avril : concert donné en tournée, La Coursive, La Rochelle

En savoir plus

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Orchestre National Bordeaux Aquitaine| Simon Proust Orchestre

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