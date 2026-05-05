Pola’quarelle, Ateliers Octopodes, Chambéry

Pola’quarelle Jeudi 14 mai, 10h00 Ateliers Octopodes Savoie

Dès 8 ans, tarif unique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-14T10:00:00+02:00 – 2026-05-14T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-14T10:00:00+02:00 – 2026-05-14T12:00:00+02:00

Imaginez pouvoir entrer dans une photo et la dépouiller de ses éléments essentiels, la déstructurer et la transformer en une œuvre d’art, proche de l’aquarelle !

C’est ce que vous propose cet atelier Polaroid, organisé par L’Atelier de l’Oubli Temps et animé par Célia.

Au cours de cet atelier, vous réaliserez votre propre photo Polaroid avec l’une des techniques à votre disposition : Votre portrait avec un Polaroid classique, un paysage dans les rues de Chambéry, ou l’impression d’une photo que vous avez sur votre smartphone, en Polaroid ! Oui c’est possible !

Vous plongerez ensuite dans la partie la plus amusante de cet atelier : Les travaux pratiques ! Vous allez littéralement disséquer votre support d’image jusqu’à la gélatine où se trouve l’image imprimée, pour la transférer sur une feuille aquarelle.

L’essentiel est d’être créatif, expérimenter et surtout de s’amuser ! Le tarif inclut tout le matériel nécessaire, y compris les pellicules Polaroid.

PS : Nous travaillons exclusivement les Polaroid en noir et blanc, car la chimie est plus simple à manipuler.

Nombre de participants: de 2 à 8 pers. maximum

TARIFS/personne :

tarif UNIQUE: 35 €

Ateliers Octopodes 106 quai de la Rize 73000 chambery Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « oublitemps.photographie@gmail.com »}]

Au cours de ces 2h d’atelier, vous manipulerez des appareils Polaroid, ferez des photos instantanées dans les rues, puis, je vous montrerai comment leur donner un effet aquarelle, sur papier.