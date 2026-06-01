Pôle Habitat Social, service logement jeune, Grenoble
Pôle Habitat Social, service logement jeune, Grenoble lundi 1 juin 2026.
Pôle Habitat Social Lundi 1 juin, 14h30 service logement jeune Isère
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-01T14:30:00+02:00 – 2026-06-01T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-01T14:30:00+02:00 – 2026-06-01T16:30:00+02:00
service logement jeune 21 rue christophe turc, grenoble Grenoble 38100 Secteur 6 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04.76.40.12.65 »}]
Stand du Pôle habitat social, thématique autour de la demande de logement social
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