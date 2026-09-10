Polycontes Ensemble, Je suis , Cie comme dans les… SISM Médiathèque municipale Le Polyèdre Bazas
samedi 17 octobre 2026 · Médiathèque municipale Le Polyèdre · Bazas
Informations pratiques
Bazas
Polycontes Ensemble, Je suis , Cie comme dans les… SISM
Médiathèque municipale Le Polyèdre 17 Allées Saint-Sauveur Bazas Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 11:00:00
fin : 2026-10-17 11:30:00
Date(s) :
2026-10-17
Théâtre d’objet sans parole
Dans une douce pénombre, des bulles de papier colorées apparaissent, se croisent, vibrent…
Peu à peu, elles se réunissent pour donner naissance à un être fragile et vivant.
À travers l’apparition de ces bulles d’émotions et leur assemblage, se dessine peu à peu une présence, constituée de fragments sensibles.
Une manière d’approcher cette idée que le tout est plus que la somme des parties.
Un être qui émerge de l’agrégation de multiples états, comme autant d’émotions qui le composent.
Le spectacle se construit à partir de mouvements simples, de matières légères et de variations sonores.
Sans récit imposé, il propose un espace d’attention et de perception, où chaque enfant peut suivre son propre chemin, au rythme des apparitions.
Pour les enfants de 0 à 5 ans. .
Médiathèque municipale Le Polyèdre 17 Allées Saint-Sauveur Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 65 12 46 polyedre@ville-bazas.fr
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English : Polycontes Ensemble, Je suis , Cie comme dans les… SISM
L’événement Polycontes Ensemble, Je suis , Cie comme dans les… SISM Bazas a été mis à jour le 2026-08-22 par La Gironde du Sud
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