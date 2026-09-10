Polycontes  Ensemble, Je suis  , Cie comme dans les… SISM Médiathèque municipale Le Polyèdre Bazas

Informations pratiques

Bazas

Polycontes Ensemble, Je suis , Cie comme dans les… SISM

Médiathèque municipale Le Polyèdre 17 Allées Saint-Sauveur Bazas Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 11:00:00

fin : 2026-10-17 11:30:00

Date(s) :

2026-10-17

Théâtre d’objet sans parole

Dans une douce pénombre, des bulles de papier colorées apparaissent, se croisent, vibrent…

Peu à peu, elles se réunissent pour donner naissance à un être fragile et vivant.

À travers l’apparition de ces bulles d’émotions et leur assemblage, se dessine peu à peu une présence, constituée de fragments sensibles.

Une manière d’approcher cette idée que le tout est plus que la somme des parties.

Un être qui émerge de l’agrégation de multiples états, comme autant d’émotions qui le composent.

Le spectacle se construit à partir de mouvements simples, de matières légères et de variations sonores.

Sans récit imposé, il propose un espace d’attention et de perception, où chaque enfant peut suivre son propre chemin, au rythme des apparitions.

Pour les enfants de 0 à 5 ans. .

Médiathèque municipale Le Polyèdre 17 Allées Saint-Sauveur Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 65 12 46 polyedre@ville-bazas.fr

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English : Polycontes Ensemble, Je suis , Cie comme dans les… SISM

L’événement Polycontes Ensemble, Je suis , Cie comme dans les… SISM Bazas a été mis à jour le 2026-08-22 par La Gironde du Sud