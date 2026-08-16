Polyphonies orthodoxes & chants traditionnels Eglise Saint-Mélaine Moëlan-sur-Mer
vendredi 21 août 2026 · Eglise Saint-Mélaine · Moëlan-sur-Mer
Informations pratiques
Moëlan-sur-Mer
Polyphonies orthodoxes & chants traditionnels
Eglise Saint-Mélaine 21 Place de l’Église Moëlan-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 20:30:00
fin : 2026-08-21 22:30:00
Date(s) :
2026-08-21
Grâce à son charisme, ses excellentes connaissances musicales et sa grande sensibilité, Igor Mykhailevsky donne une saveur particulière et unique au son du chœur.
Musique liturgique orthodoxe, chants populaires et traditionnels, des pièces magnifiques de la culture ukrainienne, et d’autres peuples slaves.
Des oeuvres de compositeurs ukrainiens tels que Bortniarsky, Stetsenko, Gavylets, Sylvestrov et Karamanov.
Entrée libre, participation au chapeau. .
Eglise Saint-Mélaine 21 Place de l’Église Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 6 75 37 70 44
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English :
L’événement Polyphonies orthodoxes & chants traditionnels Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-12 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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