Polyphonies orthodoxes & chants traditionnels Eglise Saint-Mélaine Moëlan-sur-Mer

Informations pratiques

Moëlan-sur-Mer

Polyphonies orthodoxes & chants traditionnels

Eglise Saint-Mélaine 21 Place de l’Église Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 20:30:00

fin : 2026-08-21 22:30:00

Date(s) :

2026-08-21

Grâce à son charisme, ses excellentes connaissances musicales et sa grande sensibilité, Igor Mykhailevsky donne une saveur particulière et unique au son du chœur.

Musique liturgique orthodoxe, chants populaires et traditionnels, des pièces magnifiques de la culture ukrainienne, et d’autres peuples slaves.

Des oeuvres de compositeurs ukrainiens tels que Bortniarsky, Stetsenko, Gavylets, Sylvestrov et Karamanov.

Entrée libre, participation au chapeau. .

Eglise Saint-Mélaine 21 Place de l’Église Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 6 75 37 70 44

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English :

L’événement Polyphonies orthodoxes & chants traditionnels Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-12 par OT QUIMPERLE LES RIAS