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Pommes, poires et raisins, Musée d’art et d’histoire, Genève

mercredi 16 septembre 2026 · Musée d'art et d'histoire · Genève

Pommes, poires et raisins, Musée d’art et d’histoire, Genève

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Lieu
Musée d'art et d'histoire
Adresse
Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève
Ville
1205 Genève
Tarif
Prix libre, sans réservation

Pommes, poires et raisins Mercredi 16 septembre, 10h30 Musée d’art et d’histoire

Prix libre, sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-16T10:30:00+02:00 – 2026-09-16T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-16T10:30:00+02:00 – 2026-09-16T11:00:00+02:00

Ces visites, spécialement conçues pour les tout-petits, invitent à rêver, écouter des histoires, sentir la magie des lieux et s’émerveiller à chaque pas!
Pour les enfants de 3 à 5 ans, accompagnés d’un.e adulte
Durée : 30 minutes
Ces visites sont exclusivement réservées à un public familial. Pour les visites de crèches, vous pouvez réserver une visite ici : Musées d’art et d’histoire – Ventes de billets en ligne.

Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève 1205 +41 22 418 26 00 http://www.mah-geneve.ch [{« link »: « https://vdg-mah-ecoles.shop.secutix.com/content# »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-art-histoire/
Le musée à petits pas

DR

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