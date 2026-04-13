Pomm’expo 2026 Centre bourg Secondigny

Secondigny

Pomm’expo 2026

Centre bourg 1 place de l’hôtel de ville Secondigny Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-11

Inauguration le samedi 10 octobre,

Diverses expositions, jeux, loisirs, etc.

Brocante le dimanche 18 octobre. .

Centre bourg 1 place de l’hôtel de ville Secondigny 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 27 66 56

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English : Pomm’expo 2026

L’événement Pomm’expo 2026 Secondigny a été mis à jour le 2026-04-13 par CC Parthenay Gâtine