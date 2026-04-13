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Pomm’expo 2026 Centre bourg Secondigny

Pomm’expo 2026 Centre bourg Secondigny

Pomm’expo 2026 Centre bourg Secondigny dimanche 11 octobre 2026.

Lieu : Centre bourg

Adresse : 1 place de l'hôtel de ville

Ville : 79130 Secondigny

Département : Deux-Sèvres

Début : dimanche 11 octobre 2026

Fin : dimanche 18 octobre 2026

Tarif :

Secondigny

Pomm’expo 2026

Centre bourg 1 place de l’hôtel de ville Secondigny Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11
fin : 2026-10-18

Date(s) :
2026-10-11

Inauguration le samedi 10 octobre,
Diverses expositions, jeux, loisirs, etc.
Brocante le dimanche 18 octobre.   .

Centre bourg 1 place de l’hôtel de ville Secondigny 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 27 66 56 

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English : Pomm’expo 2026

L’événement Pomm’expo 2026 Secondigny a été mis à jour le 2026-04-13 par CC Parthenay Gâtine

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