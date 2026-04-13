Pomm’expo 2026 Centre bourg Secondigny
Pomm’expo 2026 Centre bourg Secondigny dimanche 11 octobre 2026.
Secondigny
Pomm’expo 2026
Centre bourg 1 place de l’hôtel de ville Secondigny Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-11
Inauguration le samedi 10 octobre,
Diverses expositions, jeux, loisirs, etc.
Brocante le dimanche 18 octobre. .
Centre bourg 1 place de l’hôtel de ville Secondigny 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 27 66 56
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English : Pomm’expo 2026
L’événement Pomm’expo 2026 Secondigny a été mis à jour le 2026-04-13 par CC Parthenay Gâtine
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