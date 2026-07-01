Informations pratiques

Vic-sur-Seille

Poney-club éphemère

Parc Mesny Vic-sur-Seille Moselle

Tarif : – – EUR

18

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-07-14 14:00:00

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-07-14

Les poneys arrivent près de chez vous ! Au programme ? Jeux à poneys, tir à l’arc, balades, laser-games, voltige.. Séances d’activités de découverte pour les petits et les grands.

Tous les mardis après-midi en fonction des places disponibles

Créneau d’1h d’activités

Réservation indispensable

À partir de 3 ansTout public

18 .

Parc Mesny Vic-sur-Seille 57630 Moselle Grand Est +33 6 60 35 89 20 ferme.equestre.du.patureau@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The ponies are coming to you! What’s on the program? Pony games, archery, rides, laser-games, acrobatics… Discovery activity sessions for young and old.

Every Tuesday afternoon, subject to availability

1-hour activity slot

Reservations essential

From age 3

L’événement Poney-club éphemère Vic-sur-Seille a été mis à jour le 2026-07-01 par OT DU PAYS SAULNOIS