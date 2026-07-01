Poney-club éphemère Vic-sur-Seille
mardi 14 juillet 2026 · Vic-sur-Seille
Informations pratiques
Vic-sur-Seille
Poney-club éphemère
Parc Mesny Vic-sur-Seille Moselle
Tarif : – – EUR
18
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-07-14 14:00:00
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-07-14
Les poneys arrivent près de chez vous ! Au programme ? Jeux à poneys, tir à l’arc, balades, laser-games, voltige.. Séances d’activités de découverte pour les petits et les grands.
Tous les mardis après-midi en fonction des places disponibles
Créneau d’1h d’activités
Réservation indispensable
À partir de 3 ansTout public
18 .
Parc Mesny Vic-sur-Seille 57630 Moselle Grand Est +33 6 60 35 89 20 ferme.equestre.du.patureau@gmail.com
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English :
The ponies are coming to you! What’s on the program? Pony games, archery, rides, laser-games, acrobatics… Discovery activity sessions for young and old.
Every Tuesday afternoon, subject to availability
1-hour activity slot
Reservations essential
From age 3
L’événement Poney-club éphemère Vic-sur-Seille a été mis à jour le 2026-07-01 par OT DU PAYS SAULNOIS
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