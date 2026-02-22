Sortie à l’aire de jeux, Aire de jeux, Vic-sur-Seille
Sortie à l’aire de jeux, Aire de jeux, Vic-sur-Seille jeudi 16 juillet 2026.
Sortie à l’aire de jeux Jeudi 16 juillet, 09h00 Aire de jeux Moselle
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-16T09:00:00+02:00 – 2026-07-16T11:00:00+02:00
Fin : 2026-07-16T09:00:00+02:00 – 2026-07-16T11:00:00+02:00
Animation gratuite à destination des enfants de 0 à 6 ans, accompagnés de leur(s) parents(s) ou de leur assistant(e) maternel(le).
Au programme: jeu de sable, parcours de motricité, petits jeux de kermesse….
Aire de jeux Vic sur seille Vic-sur-Seille 57630 Moselle Grand Est [{« type »: « email », « value »: « rpe@cc-saulnois.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.26.74.03.741 »}]
Venez partager un temps avec vos enfants et ceux que vous accueillez autour de jeux extérieurs.