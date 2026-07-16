Pont-en-Royans, source de savoir-faire, Montée du collège, Pont-en-Royans

Informations pratiques

Pont-en-Royans, source de savoir-faire Dimanche 20 septembre, 10h00 Montée du collège Isère

Limité à 30 personnes, Parking du Cimetière en face du point de départ.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

La Bourne façonne l’histoire de Pont-en-Royans et des activités qui s’enchaînent durant des siècles : le transport du bois, l’industrie de la soie, l’alimentation en électricité… Le temps d’une matinée, venez découvrir son histoire et son évolution.

La visite débute proche du terrain de rugby à Pont-en-Royans, accueillie par la Bourne et ses eaux claires. De nos jours, on vient ici pour se baigner, pêcher, se reposer, se retrouver.

Mais l’histoire de la Bourne est bien plus grande qu’on peut l’imaginer, étant donné que sans elle, jamais Pont-en-Royans ne serait né.

Dès l’Antiquité, les bûcherons voient un moyen de transport au moment où le torrent se calme, laissant place à une rivière rejoignant l’Isère. Pour faciliter la descente du Vercors jusqu’à la plaine, un pont est construit dans le passage le plus étroit des gorges. Des familles commencent à s’installer, à établir des maisons : au début du MoyenÂge, Pont-en-Royans apparaît enfin dans les écrits.

Et la rivière ? Elle continue son propre chemin. Fidèle source d’énergie hydraulique, on s’en sert pour faire tourner les moulins, actionner les roues à aubes, faire fonctionner les métiers à tisser et ainsi inscrire le Royans dans l’histoire de la production de soie.

La remontée des berges amène les visiteurs jusqu’aux anciens bâtiments industriels, transformés aujourd’hui en musée, habitations, mais qui rappellent l’installation de nombreuses activités au XIXè siècle, notamment avec l’avènement de la « fée électrique ». Pont-en-Royans devient alors l’un des premiers villages de France à obtenir l’électricité dans les maisons, dans les rues. Désormais, il fait jour même la nuit !

Aujourd’hui, on admire cette rivière et on apprécie ce qu’elle nous offre. Mais comme partout dans le monde actuel, son eau devient une source rare qui doit être protégée.

Cette visite veut mettre en honneur le savoir-faire qui s’est développé au fur et à mesure du temps grâce à une source inépuisable, tout en profitant de sa vue spectaculaire sur le Vercors.

Montée du collège Montée du collège, 38680 Pont-en-Royans Pont-en-Royans 38680 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0476385385 »}, {« type »: « email », « value »: « tourisme@smvic.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://tourisme.saintmarcellin-vercors-isere.fr/contact/ »}] Parking du cimetière

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