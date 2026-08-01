UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · La Ferté-Bernard

Pool Party La Ferté-Bernard

mercredi 19 août 2026 · La Ferté-Bernard

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Centre aquatique Venizi'O
Ville
72400 La Ferté-Bernard
Département
Sarthe
Tarif

La Ferté-Bernard

Pool Party

Centre aquatique Venizi’O La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 15:00:00
fin : 2026-08-15 18:00:00

Date(s) :
2026-08-19

POOL PARTY

Mercredi 19 août de 15h à 18h

Au programme
Playlist de l’été
Structure gonflable
Bouées
Espaces verts pour chiller entre amis
Snacking by Vénizi’O ouvert

Ouvert à tous
Tarif habituel   .

Centre aquatique Venizi’O La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 14 99 11 80 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Pool Party La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-07-28 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude

À voir aussi à La Ferté-Bernard (Sarthe)