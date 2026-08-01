Pool Party La Ferté-Bernard
mercredi 19 août 2026 · La Ferté-Bernard
Informations pratiques
La Ferté-Bernard
Pool Party
Centre aquatique Venizi’O La Ferté-Bernard Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 15:00:00
fin : 2026-08-15 18:00:00
Date(s) :
2026-08-19
POOL PARTY
Mercredi 19 août de 15h à 18h
Au programme
Playlist de l’été
Structure gonflable
Bouées
Espaces verts pour chiller entre amis
Snacking by Vénizi’O ouvert
Ouvert à tous
Tarif habituel .
Centre aquatique Venizi’O La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 14 99 11 80
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Pool Party La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-07-28 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude
À voir aussi à La Ferté-Bernard (Sarthe)
- Balade Bungy Pump – La Ferté Bernard La Ferté-Bernard 5 août 2026
- Jeudi de l’Eté La Ferté-Bernard 6 août 2026
- Visite Le Vitrail à La Ferté-Bernard La Ferté-Bernard 7 août 2026
- Balade à poney La Ferté-Bernard 9 août 2026
- Balade Bungy Pump – La Ferté Bernard La Ferté-Bernard 12 août 2026