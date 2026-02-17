Pool party Petite Foule Production Marine Colard Château-Gontier-sur-Mayenne
samedi 17 octobre 2026 · Château-Gontier-sur-Mayenne
Informations pratiques
Château-Gontier-sur-Mayenne
Pool party Petite Foule Production Marine Colard
Quai Pierre de Coubertin Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 17:00:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Préparez vos maillots pour une fête totalement décalée ! Des douches aux bassins, vibrez au rythme d’une chorégraphie rafraîchissante mêlant mermaiding*, humour et DJ set.
*Dans le cadre de aire de jeunesse(s)
Oubliez tout ce que vous savez sur la piscine municipale ! Des créatures marines, sirènes et tritons, se sont immiscé·es dans les bassins. En suivant les danseurs-poissons, vous explorez les recoins secrets de l’établissement, baignés par la voix magistrale du chanteur Alan Picol. La chorégraphe Marine Colard a carte blanche pour investir les lieux et transformer les accessoires du quotidien en instruments de fête. Frites, bouées et planches deviennent les complices d’une chorégraphie joyeuse et décalée. Après avoir suivi un parcours plein de surprises, c’est à vous de jouer ! Le spectacle se termine par un bal aquatique où tout le monde est invité à danser dans le petit bain sur un DJ set enflammé.
Prêt·es pour le grand plongeon ?
* Le mermaiding, né de la fascination pour les créatures légendaires, est une activité qui consiste à nager en portant une queue de sirène, généralement équipée d’une monopalme et d’un costume.
à partir de 8 ans
Maillot de bain de rigueur !
durée 1h15 + DJ set
tarif unique 6 € .
Quai Pierre de Coubertin Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 21 52 contact@le-carre.org
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English :
Get your swimsuits ready for a totally wild party! From the showers to the pools, dance to the beat of a refreshing dance routine that blends mermaiding*, humor, and a DJ set.
L’événement Pool party Petite Foule Production Marine Colard Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2026-08-13 par SUD MAYENNE
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