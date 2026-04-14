Pop Rock Unplugged | Eric Bisoffi, Le Chaudron – Centre des Musiques Actuelles, Genève
Pop Rock Unplugged | Eric Bisoffi, Le Chaudron – Centre des Musiques Actuelles, Genève jeudi 23 avril 2026.
Pop Rock Unplugged | Eric Bisoffi Jeudi 23 avril, 20h00 Le Chaudron – Centre des Musiques Actuelles
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-23T20:00:00+02:00 – 2026-04-23T23:00:00+02:00
Fin : 2026-04-23T20:00:00+02:00 – 2026-04-23T23:00:00+02:00
Le principe : revisiter les morceaux dans une version résolument acoustique, dans l’esprit des célèbres sessions MTV Unplugged. Un véritable retour aux sources, dans une atmosphère intimiste et feutrée, idéale pour célébrer l’arrivée du printemps. Venez découvrir nos participant(e)s accompagné(e)s par la Team Open-Mic : Maxence Sibille (batterie), Matthieu Llodra (piano), Ivan Rougny (basse acoustique) et Eric Bisoffi (guitare acoustique).
Le Chaudron – Centre des Musiques Actuelles Passage Marie-Claude-LEBURGUE 2 Genève 1205 Jonction Genève https://ema.school/
L’Open-Mic Unplugged est de retour !
Unplugged
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