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Pop’in Lampaul#4 Lampaul-Guimiliau

Pop’in Lampaul#4 Lampaul-Guimiliau samedi 27 juin 2026.

Adresse : Rdv Vallée du PED

Ville : 29400 Lampaul-Guimiliau

Département : Finistère

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif :

Lampaul-Guimiliau

Pop’in Lampaul#4

Rdv Vallée du PED Lampaul-Guimiliau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Venez relever les défis du POP’IN LAMPAUL ! En solo, en famille ou entre amis, venez vous amuser avec nous!
8 Challenges en solo ou en équipe. pas de classement. Un raid urbain pour tous.   .

Rdv Vallée du PED Lampaul-Guimiliau 29400 Finistère Bretagne +33 6 99 40 76 67 

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English :

L’événement Pop’in Lampaul#4 Lampaul-Guimiliau a été mis à jour le 2026-06-11 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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