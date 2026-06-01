Lampaul-Guimiliau

Pop’in Lampaul#4

Rdv Vallée du PED Lampaul-Guimiliau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Venez relever les défis du POP’IN LAMPAUL ! En solo, en famille ou entre amis, venez vous amuser avec nous!

8 Challenges en solo ou en équipe. pas de classement. Un raid urbain pour tous. .

Rdv Vallée du PED Lampaul-Guimiliau 29400 Finistère Bretagne +33 6 99 40 76 67

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Pop’in Lampaul#4 Lampaul-Guimiliau a été mis à jour le 2026-06-11 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX