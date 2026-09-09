Pop’n Gospel et Le Choeur du Nord gospel en concert à Saint-Quentin Saint-Quentin

Informations pratiques

Saint-Quentin

Pop’n Gospel et Le Choeur du Nord gospel en concert à Saint-Quentin

Rue des 3 suisses Saint-Quentin Aisne

Tarif : 15 – 15 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 20:00:00

fin : 2026-09-11 21:30:00

Date(s) :

2026-09-11

Pop’n Gospel et Le Choeur du Nord gospel seront en concert anniversaire à Saint-Quentin à l’église Saint-Eloi le 11 septembre à 20 heures.

20 ans de scène.

20 ans de frissons.

20 ans de souvenirs partagés…

Et aujourd’hui, une seule envie vivre cette fête exceptionnelle avec VOUS.

Pour cette tournée événement exceptionnelle, POP’N GOSPEL revient avec

– un répertoire revisité et réactualisé,

– plusieurs anciens membres invités à remonter sur scène,

– et la participation exceptionnelle de LE CHOEUR DU NORD GOSPEL, finaliste de “LA MEILLEURE CHORALE DE FRANCE” sur FRANCE TV.

Préparez-vous à vivre une soirée explosive, festive, vibrante… et profondément humaine.

Plus qu’un concert… une vague d’énergie, d’espoir et de lumière… exactement ce dont nous avons besoin aujourd’hui !

Réservez dès maintenant vos places pour ce moment musical d’exception surt billetweb.fr

https://www.billetweb.fr/concert-png-x-lcdn-st-loi

Pop’n Gospel et Le Choeur du Nord gospel seront en concert anniversaire à Saint-Quentin à l’église Saint-Eloi le 11 septembre à 20 heures.

20 ans de scène.

20 ans de frissons.

20 ans de souvenirs partagés…

Et aujourd’hui, une seule envie vivre cette fête exceptionnelle avec VOUS.

Pour cette tournée événement exceptionnelle, POP’N GOSPEL revient avec

– un répertoire revisité et réactualisé,

– plusieurs anciens membres invités à remonter sur scène,

– et la participation exceptionnelle de LE CHOEUR DU NORD GOSPEL, finaliste de “LA MEILLEURE CHORALE DE FRANCE” sur FRANCE TV.

Préparez-vous à vivre une soirée explosive, festive, vibrante… et profondément humaine.

Plus qu’un concert… une vague d’énergie, d’espoir et de lumière… exactement ce dont nous avons besoin aujourd’hui !

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Rue des 3 suisses Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Pop’n Gospel and Le Choeur du Nord Gospel will perform an anniversary concert in Saint-Quentin at Saint-Eloi Church on September 11 at 8:00 p.m.

20 years on stage.

20 years of thrills.

20 years of shared memories?

And today, we have just one wish: to celebrate this exceptional occasion with YOU.

For this special anniversary tour, POP’N GOSPEL returns with:

– a reimagined and updated repertoire,

– several former members invited to take the stage once again,

– and a special appearance by LE CHOEUR DU NORD GOSPEL, a finalist on FRANCE TV’s “LA MEILLEURE CHORALE DE FRANCE.”

Get ready for an explosive, festive, vibrant—and deeply human—evening.

More than just a concert—a wave of energy, hope, and light—exactly what we need today!

Book your tickets now for this exceptional musical event at billetweb.fr

https://www.billetweb.fr/concert-png-x-lcdn-st-loi

L’événement Pop’n Gospel et Le Choeur du Nord gospel en concert à Saint-Quentin Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-08-14 par OT du Saint-Quentinois