Informations pratiques

Saint-Thurial

Popote & Papote OYNA! (concert raconté)

6 Rue de l’Église Saint-Thurial Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 20:00:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

OYNA! — CONCERT RACONTÉ

JEUDI 9 JUILLET À partir de 20h

Prix libre

Un voyage musical entre Balkans et Anatolie

Deux voix, une harpe, des percussions, un kopuz…

Le duo OYNA! vous embarque pour un véritable voyage sonore à travers les cultures.

De la Grèce à la Turquie, du Kurdistan à la Bulgarie jusqu’à l’Arménie,

Mandragore & Estelle Beaugrand tissent des histoires musicales vibrantes et profondément humaines.

Une soirée immersive, entre traditions, poésie et émotions partagées. .

6 Rue de l’Église Saint-Thurial 35310 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 52 11 51 87

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English :

L’événement Popote & Papote OYNA! (concert raconté) Saint-Thurial a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme de Brocéliande