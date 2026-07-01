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AGENDA · Saint-Thurial

Popote & Papote OYNA! (concert raconté) Saint-Thurial

jeudi 9 juillet 2026 · Saint-Thurial

Informations pratiques

Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
6 Rue de l'Église
Ville
35310 Saint-Thurial
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Saint-Thurial

Popote & Papote OYNA! (concert raconté)

6 Rue de l’Église Saint-Thurial Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 20:00:00
fin : 2026-07-09

Date(s) :
2026-07-09

OYNA! — CONCERT RACONTÉ
JEUDI 9 JUILLET À partir de 20h
Prix libre

Un voyage musical entre Balkans et Anatolie

Deux voix, une harpe, des percussions, un kopuz…
Le duo OYNA! vous embarque pour un véritable voyage sonore à travers les cultures.
De la Grèce à la Turquie, du Kurdistan à la Bulgarie jusqu’à l’Arménie,
Mandragore & Estelle Beaugrand tissent des histoires musicales vibrantes et profondément humaines.
Une soirée immersive, entre traditions, poésie et émotions partagées.   .

6 Rue de l’Église Saint-Thurial 35310 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 52 11 51 87 

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English :

L’événement Popote & Papote OYNA! (concert raconté) Saint-Thurial a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme de Brocéliande

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