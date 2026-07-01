Popote & Papote OYNA! (concert raconté) Saint-Thurial
jeudi 9 juillet 2026 · Saint-Thurial
Informations pratiques
Saint-Thurial
Popote & Papote OYNA! (concert raconté)
6 Rue de l’Église Saint-Thurial Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 20:00:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
OYNA! — CONCERT RACONTÉ
JEUDI 9 JUILLET À partir de 20h
Prix libre
Un voyage musical entre Balkans et Anatolie
Deux voix, une harpe, des percussions, un kopuz…
Le duo OYNA! vous embarque pour un véritable voyage sonore à travers les cultures.
De la Grèce à la Turquie, du Kurdistan à la Bulgarie jusqu’à l’Arménie,
Mandragore & Estelle Beaugrand tissent des histoires musicales vibrantes et profondément humaines.
Une soirée immersive, entre traditions, poésie et émotions partagées. .
6 Rue de l’Église Saint-Thurial 35310 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 52 11 51 87
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English :
L’événement Popote & Papote OYNA! (concert raconté) Saint-Thurial a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme de Brocéliande
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