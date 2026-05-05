Porte ouverte au panier de la Jousserie, Le panier de la jousserie, Cangey
Porte ouverte au panier de la Jousserie, Le panier de la jousserie, Cangey mardi 9 juin 2026.
Porte ouverte au panier de la Jousserie Mardi 9 juin, 10h00 Le panier de la jousserie Indre-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-09T10:00:00+02:00 – 2026-06-09T22:00:00+02:00
Fin : 2026-06-09T10:00:00+02:00 – 2026-06-09T22:00:00+02:00
Marché de producteurs et créateurs, brocante, stand associatif (ligue des oiseaux, agriculture de conservation des sols, simulation massage cardiaque…)
Restauration midi et soir (peut être groupe de jazz le soir)
Le panier de la jousserie La Jousserie 37530 Cangey Cangey 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
Marché de producteurs et créateurs
DR
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