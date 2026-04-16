Porte Ouverte Cave BAUTIN Cave Bautin Barsac

Barsac

Porte Ouverte Cave BAUTIN

Cave Bautin 2 Montée des Bruneaux Barsac Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 10:30:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Journée repas, spectacles, concert et dégustation de vins bio nature plusieurs vignerons viendront faire découvrir leurs produits au cours de cette 20e journée de portes ouvertes.

.

Cave Bautin 2 Montée des Bruneaux Barsac 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes portesouvertes.bautin@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Meals, shows, concerts and organic wine tasting: several winemakers will be on hand to showcase their products during this 20th open house.

L’événement Porte Ouverte Cave BAUTIN Barsac a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme du Pays Diois