Porte Ouverte Cave BAUTIN Cave Bautin Barsac
Porte Ouverte Cave BAUTIN Cave Bautin Barsac samedi 2 mai 2026.
Barsac
Porte Ouverte Cave BAUTIN
Cave Bautin 2 Montée des Bruneaux Barsac Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 10:30:00
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
Journée repas, spectacles, concert et dégustation de vins bio nature plusieurs vignerons viendront faire découvrir leurs produits au cours de cette 20e journée de portes ouvertes.
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Cave Bautin 2 Montée des Bruneaux Barsac 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes portesouvertes.bautin@gmail.com
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English :
Meals, shows, concerts and organic wine tasting: several winemakers will be on hand to showcase their products during this 20th open house.
L’événement Porte Ouverte Cave BAUTIN Barsac a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme du Pays Diois