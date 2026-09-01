Porte ouverte et concert aux gîtes d’Omaoma Saint-Jouin-Bruneval
samedi 26 septembre 2026 · Saint-Jouin-Bruneval
Informations pratiques
Saint-Jouin-Bruneval
Porte ouverte et concert aux gîtes d’Omaoma
3 Rue Claude Monet Saint-Jouin-Bruneval Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 14:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Venez découvrir les gîtes d’Omaoma à l’occasion d’une après-midi portes ouvertes à Saint-Jouin-Bruneval. Au programme plusieurs activités à découvrir, suivies à 17h d’un concert de Clément David. Une buvette sera également proposée au profit du financement d’activités dédiées aux personnes en situation de handicap. .
3 Rue Claude Monet Saint-Jouin-Bruneval 76280 Seine-Maritime Normandie
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English : Porte ouverte et concert aux gîtes d’Omaoma
L’événement Porte ouverte et concert aux gîtes d’Omaoma Saint-Jouin-Bruneval a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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