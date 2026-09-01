Informations pratiques

Saint-Jouin-Bruneval

Porte ouverte et concert aux gîtes d’Omaoma

3 Rue Claude Monet Saint-Jouin-Bruneval Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 14:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Venez découvrir les gîtes d’Omaoma à l’occasion d’une après-midi portes ouvertes à Saint-Jouin-Bruneval. Au programme plusieurs activités à découvrir, suivies à 17h d’un concert de Clément David. Une buvette sera également proposée au profit du financement d’activités dédiées aux personnes en situation de handicap. .

3 Rue Claude Monet Saint-Jouin-Bruneval 76280 Seine-Maritime Normandie

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English : Porte ouverte et concert aux gîtes d’Omaoma

L’événement Porte ouverte et concert aux gîtes d’Omaoma Saint-Jouin-Bruneval a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie