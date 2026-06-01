Porte ouverte site V1 du Bois Gazan Route d’Auppegard Bertreville-Saint-Ouen

Bertreville-Saint-Ouen

Porte ouverte site V1 du Bois Gazan

Route d’Auppegard Propriété Gazan Bertreville-Saint-Ouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-14 17:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Plongez dans l’histoire du site privé du Bois Gazan avec une visite guidée de l’Association pour la sauvegarde du site sur les vestiges du site de lancement de V1 de Bertreville-Saint-Ouen.

Visite guidée le samedi 13 juin de 10h à 18h et le dimanche 14 juin de 10h à 17h.

Une soirée Rétro aura également lieu le samedi 13 juin à partir de 19h, avec un concert de la chanteuse Nidcy Namite.

Buvette et restauration (sur réservation/places limitées, 17€ le menu sans les boissons) au camp militaire.

Le vestiaire n’est pas compris dans le tarif.

Venez en tenue d’époque !

Date limite d’inscription le 05 juin. .

Route d’Auppegard Propriété Gazan Bertreville-Saint-Ouen 76590 Seine-Maritime Normandie +33 3 35 83 20 91

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English : Porte ouverte site V1 du Bois Gazan

L’événement Porte ouverte site V1 du Bois Gazan Bertreville-Saint-Ouen a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Terroir de Caux