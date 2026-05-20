Visites du site V1 de Bertreville-Saint-Ouen Route d’Auppegard Bertreville-Saint-Ouen

Bertreville-Saint-Ouen

Visites du site V1 de Bertreville-Saint-Ouen

Route d’Auppegard Propriété Gazan Bertreville-Saint-Ouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-14 17:00:00

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-14

L’association de Sauvegarde du Site de V1 de Bertreville-Auppegard (A2SV1BA) vous invite à découvrir les dernières découvertes faites sur le site de V1 de Bertreville 8 route d’Auppegard à Bertreville Saint Ouen.

Visites guidées sur le site tout le week-end

le samedi 13 juin de 10h00 à 18h00 et le dimanche 14 juin de 10 h00 à 17h00.

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à venir en tenue d’époque afin de passer un bon moment. .

Route d’Auppegard Propriété Gazan Bertreville-Saint-Ouen 76590 Seine-Maritime Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visites du site V1 de Bertreville-Saint-Ouen

L’événement Visites du site V1 de Bertreville-Saint-Ouen Bertreville-Saint-Ouen a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme Terroir de Caux