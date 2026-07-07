Portes ouvertes à Borderline Fabrika Borderline Fabrika Hendaye

Informations pratiques

Hendaye

Portes ouvertes à Borderline Fabrika

Borderline Fabrika 64 Boulevard du Général de Gaulle Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 10:00:00

fin : 2026-07-28 14:00:00

Date(s) :

2026-07-28

Grand ménage et rangement avant les vacances d’été.

Venez nombreux·ses, même pour un café. .

Borderline Fabrika 64 Boulevard du Général de Gaulle Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 10 83 35

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Portes ouvertes à Borderline Fabrika

L’événement Portes ouvertes à Borderline Fabrika Hendaye a été mis à jour le 2026-07-03 par Hendaye Tourisme & Commerce