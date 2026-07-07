Portes ouvertes à Borderline Fabrika Borderline Fabrika Hendaye
mardi 28 juillet 2026 · Borderline Fabrika · Hendaye
Informations pratiques
Hendaye
Portes ouvertes à Borderline Fabrika
Borderline Fabrika 64 Boulevard du Général de Gaulle Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 10:00:00
fin : 2026-07-28 14:00:00
Date(s) :
2026-07-28
Grand ménage et rangement avant les vacances d’été.
Venez nombreux·ses, même pour un café. .
Borderline Fabrika 64 Boulevard du Général de Gaulle Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 10 83 35
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English : Portes ouvertes à Borderline Fabrika
L’événement Portes ouvertes à Borderline Fabrika Hendaye a été mis à jour le 2026-07-03 par Hendaye Tourisme & Commerce
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