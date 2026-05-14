Portes-ouvertes à La Châtelaine La Châtelaine
Portes-ouvertes à La Châtelaine La Châtelaine samedi 11 juillet 2026.
La Châtelaine
Portes-ouvertes à La Châtelaine
Fermes La Châtelaine Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 09:00:00
fin : 2026-07-12 18:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Découvrez
> La Ferme Cassiopée le 11/07 de 14h à 18h
Fleurs et plantes sont récoltées à la main, transformées par des principes ancestraux en des produits de grande qualité, naturels et biologiques.
>Le Mohair de la Châtelaine le 11 et 12/07 de 9h à 18h
Elevage de chèvres angora, créations à base de laine, …
Au programme, animations pour petits et grands
tonte, balade botanique, filage, atelier visage, distillation, visite de jardin …
Invités brasserie Plume Jurassienne, … .
Fermes La Châtelaine 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 22 01 83 julie@cassiopee-jura.fr
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English : Portes-ouvertes à La Châtelaine
L’événement Portes-ouvertes à La Châtelaine La Châtelaine a été mis à jour le 2026-06-26 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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