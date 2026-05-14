Portes-ouvertes à La Châtelaine La Châtelaine samedi 11 juillet 2026.

La Châtelaine

Portes-ouvertes à La Châtelaine

Fermes La Châtelaine Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 09:00:00

fin : 2026-07-12 18:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Découvrez

> La Ferme Cassiopée le 11/07 de 14h à 18h

Fleurs et plantes sont récoltées à la main, transformées par des principes ancestraux en des produits de grande qualité, naturels et biologiques.

>Le Mohair de la Châtelaine le 11 et 12/07 de 9h à 18h

Elevage de chèvres angora, créations à base de laine, …

Au programme, animations pour petits et grands

tonte, balade botanique, filage, atelier visage, distillation, visite de jardin …

Invités brasserie Plume Jurassienne, … .

Fermes La Châtelaine 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 22 01 83 julie@cassiopee-jura.fr

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English : Portes-ouvertes à La Châtelaine

L’événement Portes-ouvertes à La Châtelaine La Châtelaine a été mis à jour le 2026-06-26 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA