Randonnée dans la Reculée des Planches route de Champagnole La Châtelaine mardi 7 juillet 2026.

La Châtelaine

Randonnée dans la Reculée des Planches

route de Champagnole Parking Fer à Cheval La Châtelaine Jura

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 10:00:00

fin : 2026-07-28 12:30:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Au fil du sentier, laissez-vous guider par un guide de l’Office de Tourisme, qui vous dévoilera les richesses de la faune et de la flore locales, les spécificités géologiques du site, mais aussi l’histoire étonnante de la Châtelaine, site médiéval perché et dominant la reculée.

Classée site Natura 2000, la Reculée des Planches bénéficie d’un statut de protection qui vise à préserver la biodiversité et les écosystèmes spécifiques qui s’y développent. Ces randonnées sont ainsi l’occasion de sensibiliser le public aux enjeux environnementaux et à la nécessité de protéger ces espaces naturels d’exception.

Durée environ 2 h30. .

route de Champagnole Parking Fer à Cheval La Châtelaine 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English : Randonnée dans la Reculée des Planches

L’événement Randonnée dans la Reculée des Planches La Châtelaine a été mis à jour le 2026-06-20 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA