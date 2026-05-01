Chaouilley

Portes ouvertes à la ferme

Chaouilley Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-24 15:00:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Foodtruck avec nos produits, balade à dos d’âne, découverte des animaux de la ferme et jeu autour des plantes et leurs propriétés dans le jardin aromatique.

Le soir c’est table ( chacun apporte quelque chose) et scène ouverte.Tout public

0 .

Chaouilley 54330 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 61 28 24 01

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English :

Foodtruck with our products, donkey ride, discovery of the farm animals and games around plants and their properties in the aromatic garden.

In the evening, there?s a table (everyone brings something) and an open stage.

L’événement Portes ouvertes à la ferme Chaouilley a été mis à jour le 2026-05-06 par OT DU PAYS DU SAINTOIS