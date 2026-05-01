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Portes ouvertes à la ferme Chaouilley

Portes ouvertes à la ferme Chaouilley

Portes ouvertes à la ferme Chaouilley dimanche 24 mai 2026.

Ville : 54330 Chaouilley

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Chaouilley

Portes ouvertes à la ferme

Chaouilley Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-24 15:00:00
fin : 2026-05-24

Date(s) :
2026-05-24

Foodtruck avec nos produits, balade à dos d’âne, découverte des animaux de la ferme et jeu autour des plantes et leurs propriétés dans le jardin aromatique.
Le soir c’est table ( chacun apporte quelque chose) et scène ouverte.Tout public
0  .

Chaouilley 54330 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 61 28 24 01 

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English :

Foodtruck with our products, donkey ride, discovery of the farm animals and games around plants and their properties in the aromatic garden.
In the evening, there?s a table (everyone brings something) and an open stage.

L’événement Portes ouvertes à la ferme Chaouilley a été mis à jour le 2026-05-06 par OT DU PAYS DU SAINTOIS

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