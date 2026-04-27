Chaouilley

Vide grenier

Chaouilley Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 08:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Vide grenier organisé par l’association Le Tabourin.

Venez chiner à Chaouilley pour y chercher la chose à acheter.Tout public

0 .

Chaouilley 54330 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 29 17 99 06

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English :

Garage sale organized by the association Le Tabourin.

Come to Chaouilley and look for something to buy.

L’événement Vide grenier Chaouilley a été mis à jour le 2026-04-27 par OT DU PAYS DU SAINTOIS