Vide grenier Chaouilley
Vide grenier Chaouilley dimanche 7 juin 2026.
Chaouilley
Vide grenier
Chaouilley Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 08:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Vide grenier organisé par l’association Le Tabourin.
Venez chiner à Chaouilley pour y chercher la chose à acheter.Tout public
0 .
Chaouilley 54330 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 29 17 99 06
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Garage sale organized by the association Le Tabourin.
Come to Chaouilley and look for something to buy.
L’événement Vide grenier Chaouilley a été mis à jour le 2026-04-27 par OT DU PAYS DU SAINTOIS